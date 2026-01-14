Medizincheck heute: Malen findet neuen Klub

Der ehemalige BVB-Profi Donyell Malen (26) steht vor dem Wechsel von Aston Villa zur AS Rom. Laut Fabrizio Romano hat der Klub aus Birmingham der Spielerseite die Erlaubnis erteilt, noch am heutigen Mittwoch nach Rom zu fliegen, um den Medizincheck und alle finalen Details für ein Leihgeschäft abzuschließen. Dieses umfasst dem Vernehmen nach eine Gebühr in Höhe von zwei Millionen Euro und eine an Bedingungen gebundene Kaufoption. Diese soll bei etwa 29 Millionen Euro liegen.

Bei der Roma ersetzt Malen kurioserweise voraussichtlich Flügelflitzer Leon Bailey (28), der ebenfalls von Aston Villa an den Serie A-Klub verliehen ist, dessen Leihe allerdings abgebrochen werden soll. Malen soll die Roma im Meisterschaftskampf unterstützen. Der Hauptstadtklub liegt lediglich vier Punkte hinter Tabellenführer Inter Mailand auf Rang fünf der italienischen Liga.