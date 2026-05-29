Menü Suche
Kommentar 3
Offiziell 2. Bundesliga

Green kehrt Fürth den Rücken

von Lukas Hörster
1 min.
Julian Green im Einsatz für Fürth @Maxppp

Das Kapitel Greuther Fürth schließt sich für Julian Green. Wie der Zweitligist mitteilt, wird der auslaufende Vertrag des 30-jährigen Mittelfeldspielers nicht verlängert. Green absolvierte in neun Jahren 247 Pflichtspiele für das Kleeblatt, erzielte 40 Tore und gab 23 Vorlagen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zum Ende der abgelaufenen Saison war Green keine Stammkraft mehr und saß auch in den erfolgreichen Relegationsspielen gegen Rot-Weiss Essen zweimal über 90 Minuten auf der Bank. Fürth-Sportdirektor Stephan Fürstner erklärt: „Ju hat über viele Jahre hinweg unglaublich viel für unseren Verein geleistet und ihn geprägt – sportlich wie menschlich.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (3)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Greuther Fürth
Julian Wesley Green

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Greuther Fürth Logo Greuther Fürth
Julian Wesley Green Julian Wesley Green
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert