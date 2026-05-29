Green kehrt Fürth den Rücken

Das Kapitel Greuther Fürth schließt sich für Julian Green. Wie der Zweitligist mitteilt, wird der auslaufende Vertrag des 30-jährigen Mittelfeldspielers nicht verlängert. Green absolvierte in neun Jahren 247 Pflichtspiele für das Kleeblatt, erzielte 40 Tore und gab 23 Vorlagen.

Unter der Anzeige geht's weiter

𝗗𝗔𝗡𝗞𝗘 𝗙Ü𝗥 𝟵 𝗝𝗔𝗛𝗥𝗘, 𝗝𝗨! 💚🙏



Julian Green verlässt das Kleeblatt zum Saisonende.



Danke für deinen Einsatz, danke für deine wichtigen Tore, danke für 9 Jahre Kleeblatt!https://t.co/uHtZiczsba — SPVGG GREUTHER FÜRTH (@kleeblattfuerth) May 29, 2026

Zum Ende der abgelaufenen Saison war Green keine Stammkraft mehr und saß auch in den erfolgreichen Relegationsspielen gegen Rot-Weiss Essen zweimal über 90 Minuten auf der Bank. Fürth-Sportdirektor Stephan Fürstner erklärt: „Ju hat über viele Jahre hinweg unglaublich viel für unseren Verein geleistet und ihn geprägt – sportlich wie menschlich.“