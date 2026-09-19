Trainersuche vor Abschluss: Gladbach hat einen Favoriten

Nach der Entlassung von Eugen Polanski steht Borussia Mönchengladbach nach wie vor ohne Cheftrainer da. Beim heutigen Bundesliga-Duell mit dem FSV Mainz 05 wird der bisherige Co-Trainer Jan-Moritz Lichte die Fohlenelf anleiten. Bei dem einen Spiel wird es aber wohl bleiben.

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Wie Gladbach-Sportdirektor Rouven Schröder vor der Partie bei ‚Sky‘ bestätigt, ist die Trainersuche auf die Zielgerade eingebogen. „Wir sind auf einem sehr guten Weg, aber der volle Fokus gilt dem Spiel“, so der 50-Jährige, „wir haben es geschafft, in Ruhe Gespräche zu führen und die Öffentlichkeit hat es noch nicht herausgefunden.“

Titz wird es nicht

Der Sportdirektor bestätigt, dass man sich bei der Suche nach einem Nachfolger mittlerweile auf einen einzigen Kandidaten festgelegt hat. Christian Titz, der kürzlich bei Hannover 96 entlassen wurde, wird es aber nicht: „Er ist ein herausragender Mensch und Trainer aber kommt für uns nicht in Frage.“

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Um wen es sich stattdessen handelt, will Schröder nicht verraten. Gleichwohl beschreibt er das Profil des neuen Coaches: „Wir brauchen einen Trainer mit großer Erfahrung, der auch schon gezeigt hat, dass er mit schwierigen Situationen umgehen sind. Borussia Mönchengladbach ist ein großer Klub mit viel Tradition, der große Erwartungen hat. Der Trainer muss inhaltlich und energetisch auf die Mannschaft einwirken können.“

Mit einer offiziellen Verkündung der Polanski-Nachfolge ist während der Länderspielpause zu rechnen. Schröder erklärt: „Wir lassen uns Zeit. Gebt uns die Möglichkeit, die Dinge vorzubereiten.“ Am heutigen Samstagmorgen hatte die ‚Bild‘ bereits berichtet, dass die zuvor gehandelten Dino Toppmöller und Domenico Tedesco wohl auch keine Kandidaten mehr in Gladbach sind.