VfB dran: Der Favorit im Bardghji-Poker

Im Werben um Roony Bardghji kristallisiert sich offenbar ein Favorit heraus. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, hat Juventus Turin „die Nase derzeit vorn“. Neben der Alten Dame strecken dem Bericht zufolge auch die AS Monaco, der FC Porto und Betis Sevilla die Fühler aus.

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Zudem wird Bardghji mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Die Schwaben sollen sich kürzlich nach dem 20-jährigen Rechtsaußen erkundigt haben. Der Linksfuß ist bei den Katalanen mit seiner Spielzeit unzufrieden. Da Barça den hochtalentierten Schweden aber eigentlich nicht ziehen lassen möchte, kommt womöglich nur eine Leihe infrage.