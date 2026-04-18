Menü Suche
Kommentar
La Liga

VfB dran: Der Favorit im Bardghji-Poker

von Lukas Weinstock - Quelle: Mundo Deportivo
Roony Bardghji trägt Armband @Maxppp

Im Werben um Roony Bardghji kristallisiert sich offenbar ein Favorit heraus. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, hat Juventus Turin „die Nase derzeit vorn“. Neben der Alten Dame strecken dem Bericht zufolge auch die AS Monaco, der FC Porto und Betis Sevilla die Fühler aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zudem wird Bardghji mit dem VfB Stuttgart in Verbindung gebracht. Die Schwaben sollen sich kürzlich nach dem 20-jährigen Rechtsaußen erkundigt haben. Der Linksfuß ist bei den Katalanen mit seiner Spielzeit unzufrieden. Da Barça den hochtalentierten Schweden aber eigentlich nicht ziehen lassen möchte, kommt womöglich nur eine Leihe infrage.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Bundesliga
Serie A
Barcelona
Juventus
Stuttgart
Monaco
Porto
Betis
Roony Bardghji

Weitere Infos

La Liga La Liga
Bundesliga Bundesliga
Serie A Serie A
Barcelona Logo FC Barcelona
Juventus Logo Juventus Turin
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Monaco Logo AS Monaco
Porto Logo FC Porto
Betis Logo Betis Sevilla
Roony Bardghji Roony Bardghji
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert