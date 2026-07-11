Premier League
Alonsos erstes Chelsea-Opfer
Xabi Alonso will und soll den FC Chelsea umkrempeln. Die erste konsequente Personalentscheidung hat der Ex-Bayer-Coach offenbar schon getroffen.
@Maxppp
Xabi Alonso plant allem Anschein nach ohne Alejandro Garnacho (22). Der Neuzugang aus dem vergangenen Sommer soll schon wieder von der Gehaltsliste gestrichen werden, berichtet die ‚Daily Mail‘.
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Zur Einordnung: 46 Millionen Euro überwiesen die Blues vor rund einem Jahr für Garnacho an Manchester United. Seitdem enttäuscht der technisch versierte, aber wenig durchsetzungsstarke Rechtsfuß auf ganzer Linie.
Interesse an Garnacho zeigen andere Premier League-Klubs sowie Vertreter aus Saudi-Arabien. Sollte jemand eine angemessene Ablöse auf den Tisch legen, werden sich die Wege wohl trennen. Alonso jedenfalls hat deutlich gemacht, auf andere Spieler setzen zu wollen.
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