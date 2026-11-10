Frankeich-Sensation: Kumbedi reagiert

Auch einen Tag später ist der Hype um die Nominierung von Saël Kumbedi vom VfL Wolfsburg für die französische Nationalmannschaft noch nicht abgeklungen. Der 21-Jährige hat jetzt zum ersten Mal Stellung bezogen: „Als der Anruf kam, dachte ich nur: ‚Verdammt, ist das wirklich wahr?‘ […] Ich habe mich schon von klein auf darauf vorbereitet. Ich wusste, dass dieser Moment kommen würde – aber nicht so schnell.“

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Zinédine Zidane hatte den Rechtsverteidiger am gestrigen Montag nachnominiert, da Pierre Kalulu (26) verletzt ausfällt. Kumbedi ist damit der erste französische Nationalspieler seit David Trezeguet 2007, der aus einer Zweitliga-Mannschaft kommt. Zidane kennt den Wolfsburger übrigens schon lange, wie Kumbedi selbst ausführt: „Er sagte mir, dass er mich auf dem Schirm hat, seit ich mit seinem Sohn zusammengespielt habe.“ Mit Elyaz Zidane (20) spielte Kumbedi über viele Jahre in den U-Nationalmannschaften Frankreichs.