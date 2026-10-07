Trotz Angebot: Verbot für Sanches-Deal

Für Renato Sanches geht die Suche nach einem neuen Arbeitgeber trotz eines lukrativen Angebots weiter. Nach FT-Informationen legte der FC São Paulo dem 29-jährigen Mittelfeldspieler vor zwei Wochen einen Vertrag vor. Federführend bei den Bemühungen: Sportdirektor Rafinha, der gemeinsam mit Sanches vor einigen Jahren beim FC Bayern spielte.

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Zum Abschluss kam es aber nicht. Grund dafür ist eine aktive Transfersperre für São Paulo. Die Brasilianer stehen jedoch kurz davor, einen 25-Millionen-Deal mit Ticketmaster abzuschließen, wie ‚O Globo‘ kürzlich berichtete. Das Sponsoring könnte die Klubfinanzen derart ins Positive verändern, dass auch die anhaltende Transfersperre aufgehoben wird. Bevor das nicht geschehen ist, bleibt die Verpflichtung von Sanches allerdings nur ein Wunsch.