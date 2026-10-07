Menü Suche
Kommentar
FT-Info FT-Kurve Serie A

Trotz Angebot: Verbot für Sanches-Deal

von Dominik Schneider - Quelle: FT-Info
1 min.
Renato Sanches im Spiel gegen Olympique Lyon @Maxppp

Für Renato Sanches geht die Suche nach einem neuen Arbeitgeber trotz eines lukrativen Angebots weiter. Nach FT-Informationen legte der FC São Paulo dem 29-jährigen Mittelfeldspieler vor zwei Wochen einen Vertrag vor. Federführend bei den Bemühungen: Sportdirektor Rafinha, der gemeinsam mit Sanches vor einigen Jahren beim FC Bayern spielte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zum Abschluss kam es aber nicht. Grund dafür ist eine aktive Transfersperre für São Paulo. Die Brasilianer stehen jedoch kurz davor, einen 25-Millionen-Deal mit Ticketmaster abzuschließen, wie ‚O Globo‘ kürzlich berichtete. Das Sponsoring könnte die Klubfinanzen derart ins Positive verändern, dass auch die anhaltende Transfersperre aufgehoben wird. Bevor das nicht geschehen ist, bleibt die Verpflichtung von Sanches allerdings nur ein Wunsch.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
São Paulo
Renato Sanches

Weitere Infos

Serie A Serie A
São Paulo Logo São Paulo FC
Renato Sanches Renato Sanches
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert