Überraschung um Díaz: Die ersten Ballon d’Or-Platzierungen im Live-Ticker
Das Rennen um den Ballon d’Or ist nach wie vor offen. Welcher Spieler erhält die prestigeträchtige Einzelauszeichnung?
Martínez vor Díaz
Lautaro Martínez, mit Argentinien in diesem Jahr Vize-Weltmeister geworden, ist der nächste im Bunde. Der Stürmer und Kapitän von Inter Mailand belegt den 22. Platz.
Platz 23 für Mendes
Nuno Mendes folgt auf Platz 23. Der zweite von zehn PSG-Nominierten krönt seine überzeugende Saison.
Díaz nur auf 24
Überraschung auf Platz 24. Luis Díaz ist unerwartet früh nicht mehr in der Verlosung.
Ranked at the 24th place of the 2026 Ballon d’Or @LuisFDiaz19 @FCBayern @FCFSeleccionCol #ballondor https://t.co/wm3oBJdBPU— Ballon d’Or (@ballondor) October 26, 2026
Einer von zehn
Ganze zehn Akteure der 30 Nominierten stehen bei Paris St. Germain unter Vertrag. Auf Platz 25 findet sich mit Marquinhos der erste wieder.
Der erste Münchner
Der erste von vier Spielern des FC Bayern: Dayot Upamecano belegt Rang 26.
Ranked at the 26th place of the 2026 Ballon d’Or Dayot Upamecano @FCBayern @equipedefrance #ballondor https://t.co/lMHcIqgHH4— Ballon d’Or (@ballondor) October 26, 2026
Fernandes auf 27
Bruno Fernandes, der mit Manchester United aktuell in einem Formtief steckt, ist der Nächste. Der Portugiese wurde auf Platz 27 gewählt.
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