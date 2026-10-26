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Überraschung um Díaz: Die ersten Ballon d’Or-Platzierungen im Live-Ticker

Das Rennen um den Ballon d’Or ist nach wie vor offen. Welcher Spieler erhält die prestigeträchtige Einzelauszeichnung?

von Die Redaktion
2 min.
Ballon d’Or @Maxppp

Martínez vor Díaz

Lautaro Martínez, mit Argentinien in diesem Jahr Vize-Weltmeister geworden, ist der nächste im Bunde. Der Stürmer und Kapitän von Inter Mailand belegt den 22. Platz.

Platz 23 für Mendes

Nuno Mendes folgt auf Platz 23. Der zweite von zehn PSG-Nominierten krönt seine überzeugende Saison.

Díaz nur auf 24

Überraschung auf Platz 24. Luis Díaz ist unerwartet früh nicht mehr in der Verlosung.

Einer von zehn

Ganze zehn Akteure der 30 Nominierten stehen bei Paris St. Germain unter Vertrag. Auf Platz 25 findet sich mit Marquinhos der erste wieder.

Der erste Münchner

Der erste von vier Spielern des FC Bayern: Dayot Upamecano belegt Rang 26.

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Fernandes auf 27

Bruno Fernandes, der mit Manchester United aktuell in einem Formtief steckt, ist der Nächste. Der Portugiese wurde auf Platz 27 gewählt.

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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