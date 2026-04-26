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Bundesliga

FCB: Eberl verkündet Abgang

von Martin Schmitz - Quelle: ZDF Sportstudio
1 min.
Nicolas Jackson schaut bedröppelt @Maxppp

Der FC Bayern wird die Kaufoption für Nicolas Jackson (24) wie erwartet nicht ziehen. Das verkündete Sportvorstand Max Eberl am gestrigen Samstagabend im ‚ZDF Sportstudio‘. Der senegalesische Nationalspieler wird dementsprechend am Saisonende wieder zum FC Chelsea zurückkehren. Um den Backup für Harry Kane (32) fest zu verpflichten, müsste der FCB dem Vernehmen nach bis zu 65 Millionen Euro an die Londoner überweisen.

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Definitiv bleiben wird dagegen laut Eberl Flügelflitzer Michael Olise (24). Wenig verwunderlich schiebt der FC Bayern möglichen Wechselanfragen in diesem Sommer einen Riegel vor: „Für uns gibt es nicht eine Sekunde des Nachdenkens. Er ist ein Spieler, der sich beim FC Bayern zusammen mit der Mannschaft und dem Trainer herausragend entwickelt.“ Der Franzose ist noch bis 2029 an den Klub gebunden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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