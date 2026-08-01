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Werder-Kandidat Geubbels vor der Unterschrift

von Lukas Weinstock - Quelle: FT-Info
1 min.
Willem Geubbels im Paris.Trikot @Maxppp

Werder Bremen geht im Rennen um Willem Geubbels aller Voraussicht nach leer aus. US Lecce teilt mit, dass der französische Stürmer am morgigen Sonntag in Italien eintreffen wird, um den Medizincheck zu absolvieren. Wie FT erfuhr, fließen fünf Millionen Euro zuzüglich Boni an den Paris FC.

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Besteht Geubbels die medizinische Untersuchung, unterschreibt der 24-Jährige nach FT-Infos einen Vertrag bis 2031. Werder muss sich auf der Suche nach einem neuen Torjäger derweil nach Alternativen umsehen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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