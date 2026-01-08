HSV-Leihe abgebrochen: Bayern gibt Peretz sofort wieder ab

Gegen Daniel Heuer Fernandes (33) konnte sich Daniel Peretz (25) nicht durchsetzen. Ergo wird das eigentlich bis zum Saisonende ausgemachte Gastspiel zum Hamburger SV frühzeitig abgebrochen.

Der israelische Keeper wird allerdings nicht zum FC Bayern zurückkehren, sondern sofort weiterverliehen. Wie der FC Southampton offiziell mitteilt, hat man sich Peretz’ Dienste mindestens bis zum Sommer gesichert. Zudem soll die Leihe eine Kaufoption beinhalten, die dem Vernehmen nach bei acht Millionen Euro angesiedelt ist.

Die Einigung zwischen den Parteien hatte schon eine Weile Bestand, lediglich der HSV stellte sich bis zuletzt quer, da er zunächst passenden Ersatz ausfindig machen wollte. Schließlich wurde sich laut der ‚Bild‘ wie folgt geeinigt: Während die Rothosen für den sechsmonatigen Peretz-Aufenthalt keine Gebühr zahlen müssen, überweisen die Saints einen höheren Betrag an die Münchner.

Abzuwarten bleibt, ob Peretz auf der Insel den gewünschten Stammplatz einnehmen wird. Bis dato stand Gavin Bazunu (23), immerhin 22-facher irischer Nationaltorwart, in der laufenden Saison vermehrt für Southampton zwischen den Pfosten.

Southamptons Technischer Direktor Johannes Spors erklärt: „Daniel kommt mit nachgewiesenen Fähigkeiten im In- und Ausland zu uns. Er hat auf höchstem Niveau gespielt und wir freuen uns, ihn hier willkommen zu heißen, wo er unsere Torhüterabteilung weiter aufwertet und verstärkt.“