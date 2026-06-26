Ter Stegen-Transfer vor dem Abschluss

Beim FC Girona war Marc-André ter Stegen in der Rückrunde der abgelaufenen Spielzeit als Stammtorhüter eingeplant. Die Katalanen und allen voran Trainer Míchel hielten große Stücke auf den 34-Jährigen. Eine erneute Verletzung bremste ihn allerdings aus, am Ende wurden es nur zwei Spiele.

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Míchel ist inzwischen Trainer bei Ajax Amsterdam – und offenbar noch immer großer Fan von ter Stegen. Denn laut der ‚as‘ wird sich der gebürtige Mönchengladbacher in Kürze dem niederländischen Traditionsklub anschließen. Der Wechsel befinde sich kurz vor dem Abschluss. Ter Stegen wird dem Bericht zufolge für eine Saison in die Eredivisie verliehen.

Damit wird der deutsche Nationaltorhüter künftig wieder deutlich näher an seiner Heimat spielen. Ajax beschäftigt sich bereits seit einigen Wochen mit dem Torhüter, der noch bis 2028 an Barcelona gebunden ist. Auch Yann Sommer (37) war in Amsterdam im Gespräch, steht aber inzwischen vor einem Wechsel zum FC Brügge.