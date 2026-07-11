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Köln scheitert mit Fünf-Millionen-Angebot

von Daniel del Federico - Quelle: Bild
1 min.
Mateusz Zukowski klopft sich auf die Brust @Maxppp

Der 1. FC Köln muss im Werben um Mateusz Zukowski einen Dämpfer hinnehmen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, hat der 1. FC Magdeburg ein Angebot der Domstädter in Höhe von fünf Millionen Euro abgelehnt. Der Zweitligist erhofft sich einen höheren Transfererlös für seinen Top-Torjäger und wartet vorerst auf weitere Angebote.

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Eine aktuelle Oberschenkelverletzung macht einen zeitnahen Verkauf des 17-Tore-Stürmers jedoch kompliziert. Zwar soll die Blessur nicht schwerwiegend sein, doch der 24-Jährige muss zurzeit im Training kürzertreten. Erschwerend für Magdeburg kommt hinzu, dass Zukowski vertraglich nur noch bis 2027 an den Klub gebunden ist. Der Angreifer selbst soll einem Wechsel in die Bundesliga keineswegs abgeneigt sein, um sich dort für die polnische Nationalmannschaft zu empfehlen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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