Gerücht um Güler-Wechsel | Italiens verrückter Pep-Traum

Neue Arsenal-Gerüchte um Güler

Bei Real Madrids Ausscheiden gegen den FC Bayern in der Champions League ragte Arda Güler im Rückspiel heraus. Der 21-jährige Türke erzielte zwei Treffer – für das Weiterkommen reichte das nicht. Das hält die Verantwortlichen des FC Arsenal aber nicht davon ab, ihr Interesse am spielstarken Mittelfeldspieler zu erneuern. ‚CaughtOffside‘ berichtet, dass die Gunners kürzlich im Umfeld des Real-Profis vorgefühlt haben, welche Möglichkeiten es hinsichtlich eines Transfers geben könnte.

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„Im Moment gibt er noch kein grünes Licht. Sie haben erneut versucht, ihn für einen Wechsel zu gewinnen, aber die Antwort scheint nach wie vor dieselbe zu sein. Er fühlt sich dort wohl, wo er ist, und es gibt keine Anzeichen dafür, dass der Verein bereit ist, ihn zu verkaufen“, wird ein mit der Angelegenheit vertrauter Vermittler im Artikel des englischen Portals zitiert. Dass es im WM-Sommer zu einem Wechsel kommt, scheint aktuell unrealistisch. Allerdings bemühen sich die Londoner schon seit längerem um Güler und könnten damit den Grundstein für einen Transfer in der Zukunft gelegt haben.

Guardiola nach Italien?

Seit 2014 hat Italien nicht mehr an einer Weltmeisterschaft teilgenommen. Die Squadra Azzurra ist weit weg vom glorreichen Image, das sich über Jahrzehnte aufgebaut hatte. Zum Erfolg der vergangenen Jahre zurückführen soll die Italiener ein Trainer mit großem Namen: Pep Guardiola. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ träumt davon, dass der Katalane das Team übernimmt und rechnet vor: „Am 22. Juni sollte der neue Verbandspräsident einen Anruf bei Guardiola ganz oben auf seine Prioritätenliste setzen, um zu erfahren, ob er vielleicht Lust hätte, die Nationalmannschaft zu übernehmen. Die Kandidaten für die Verbandswahlen werden am 13. Mai bekanntgegeben, Guardiola könnte am 16. das FA-Cup-Finale bestreiten, die Premier League geht am 24. zu Ende. Ab da ist jeder Tag gut, um Gespräche mit ihm aufzunehmen.“

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Ob ein solches Szenario wirklich realistisch ist, ist derzeit noch nicht abzuschätzen, auch weil Guardiola noch bis 2027 bei Manchester City unter Vertrag steht. Über einen vorzeitigen Abschied wurde immer mal wieder spekuliert, das Szenario konkretisierte sich bis zum heutigen Tag aber nie. Da Pep bei den Skyblues eine Ära geprägt hat, meint die italienische Sportzeitung: „Guardiola hat die völlige Freiheit, über seine Zukunft zu entscheiden, ob er bleibt oder geht: City verdankt dem katalanischen Trainer alles und wird seine Entscheidung voll und ganz akzeptieren.“ Klar ist, dass die Italiener Guardiola mit Kusshand empfangen würden – allerdings müsste sich der Ex-Bayern-Coach sehr bewusst für diesen spektakulären Wechsel auf die Trainerbank der italienischen Nationalmannschaft entscheiden.