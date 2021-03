Varane im United-Visier | CR767 wie Pelé

„Raph für die Roten“

Am Wochenende waren in der spanischen Presse Meldungen aufgekommen, Raphaël Varane könnte Real Madrid im Sommer verlassen. Auch Manchester United hat diese offenbar gelesen. Denn laut den ‚Manchester Evening News‘ haben die Red Devils ihr Interesse beim französischen Innenverteidiger und den Madrilenen hinterlegt.

CR7 auf Pelés Spuren

In Italien beherrscht standesgemäß Cristiano Ronaldo die Schlagzeilen. Beim gestrigen 3:0-Sieg von Juventus Turin gegen Spezia Calcio traf der 36-Jährige zum 20. Mal in der laufenden Serie A-Saison. Viel bemerkenswerter ist jedoch, dass CR7 damit einen Karrieremeilenstein erreicht hat. Es war Ronaldos 767 Karrieretor, wodurch er mit dem legendären Pelé gleichzieht. „CR767 wie Pelé“, titelt deshalb die ‚Gazzetta dello Sport‘.

Suárez und die Flaute

Madrid ist im Derby-Fieber. Am Sonntag empfängt Atlético Lokalrivale Real zu einem richtungsweisenden Duell. Bei einem Sieg würden Simeone und Co. einen wichtigen Schritt in Richtung Meisterschaft machen. Schlüsselspieler bei diesem Vorhaben könnte Luis Suárez werden. Problematisch für Atlético: Der sonst so torgefährliche Uruguayer hat seit fünf Partien nicht mehr getroffen. Der ‚Marca‘ ist dieser Fakt heute einen Platz auf ihrer Titelseite wert.