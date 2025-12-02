Zweifel wachsen: Alonsos Klartext zur Real-Krise

Xabi Alonso macht sich keine Sorgen um seinen Job. Auf der Pressekonferenz vor dem Ligaspiel von Real Madrid bei Athletic Bilbao (Mittwoch, 19 Uhr) wollte der Cheftrainer den Fokus aufs Sportliche legen: „Ich denke an morgen, an die Vorbereitung der Mannschaft. Es ist noch ein langer Weg, mehr als ein Drittel der Saison steht noch aus, alles ist ausgeglichen und es ist noch viel zu gewinnen. Es kann sich noch viel ändern. Auswärts tun wir uns schwer zu gewinnen, aber morgen können wir es schaffen.“

„Wir stehen da, wo wir stehen. Sowohl was die Tabelle als auch alles andere angeht. Wir leben mit dem Druck. Wir konzentrieren uns auf das, was wir ändern können“, so Alonso über aufkommende Zweifel an seiner Person. Weiter erklärte der 44-Jährige: „Ich habe erneut mit dem Präsidenten (Florentino Pérez, Anm. d. Red.) gesprochen, es war ein gutes Gespräch.“

In La Liga kam Real zuletzt dreimal in Folge nicht über ein Remis hinaus. Die Tabellenführung mussten die Königlichen an den großen Rivalen FC Barcelona abgeben. Die Gerüchte über ein unterkühltes Verhältnis von Alonso zur Mannschaft wurden in den vergangenen Wochen immer lauter, insbesondere seine Beziehung zu Vinicius Junior (25) gilt als äußerst angespannt. Der Offensivstar lehnt eine Vertragsverlängerung unter den aktuellen Umständen ab.