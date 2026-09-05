Kleine Undav-Krise: Hoeneß hat eine Befürchtung

Der Start in die neue Saison verläuft für Deniz Undav (30) schleppend. Das ist auch Trainer Sebastian Hoeneß aufgefallen, der diesbezüglich eine Befürchtung hat: „Es ist das Los eines Superstars. Sicher kann er besser spielen, das hat er schon sehr oft gezeigt. Ich habe das Gefühl, dass er im Kopf nicht ganz frei ist.“

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Undav wurde vor der Spielzeit zum neuen Kapitän des VfB Stuttgart ernannt. In den ersten beiden Saisonspielen blieb der sonst so treffsichere Stürmer blass und steht noch ohne Torbeteiligung da. Immerhin sammelte der Nationalspieler im DFB-Pokal zwei Vorlagen.