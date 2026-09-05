Menü Suche
Kommentar 10
Bundesliga

Kleine Undav-Krise: Hoeneß hat eine Befürchtung

von Lukas Weinstock
Deniz Undav mit fokussiertem Blick @Maxppp

Der Start in die neue Saison verläuft für Deniz Undav (30) schleppend. Das ist auch Trainer Sebastian Hoeneß aufgefallen, der diesbezüglich eine Befürchtung hat: „Es ist das Los eines Superstars. Sicher kann er besser spielen, das hat er schon sehr oft gezeigt. Ich habe das Gefühl, dass er im Kopf nicht ganz frei ist.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Undav wurde vor der Spielzeit zum neuen Kapitän des VfB Stuttgart ernannt. In den ersten beiden Saisonspielen blieb der sonst so treffsichere Stürmer blass und steht noch ohne Torbeteiligung da. Immerhin sammelte der Nationalspieler im DFB-Pokal zwei Vorlagen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (10)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Stuttgart
Deniz Undav

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Deniz Undav Deniz Undav
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert