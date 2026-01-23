Menü Suche
Premier League

Guéhi-Nachfolger von Chelsea?

von Lukas Weinstock - Quelle: Sky Sports
1 min.
Josh Acheampong setzt sich im Zweikampf durch @Maxppp

Crystal Palace könnte sich auf der Suche nach Ersatz für den zu Manchester City abgewanderten Marc Guéhi (25) bei der Konkurrenz bedienen. Josh Acheampong vom FC Chelsea gehört laut ‚Sky Sports‘ zu den Kandidaten, die intern diskutiert werden. Gespräche zwischen den Klubs habe es bislang noch nicht gegeben.

Der englische U21-Nationalspieler, der sowohl innen als auch rechts verteidigen kann, gehört bei den Blues nicht zum Stammpersonal. Immerhin kam er im Carabao Cup dreimal von Beginn an zum Einsatz. Offen ist dem Bericht zufolge, ob die Londoner bereit wären, den 19-Jährigen dauerhaft abzugeben. Acheampongs Vertrag an der Stamford Bridge läuft bis 2029.

veröffentlicht am
