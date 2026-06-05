Bayern-Flirt Leão verrät zwei Wunschziele

Rafael Leão hat über seine Wuschziele gesprochen. Nachdem der Außenstürmer kürzlich bereits öffentlich einen Wechsel im Sommer angekündigt hatte, erklärt er nun gegenüber ‚Sport TV‘: „Ich möchte eine neue Herausforderung außerhalb der Serie A. Ich verfolge die Premier League mit großer Aufmerksamkeit. Wenn ich die Gelegenheit hätte, dort oder in La Liga zu spielen, wäre ich sehr glücklich. Dort käme mein Talent voll zur Geltung.“

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Nach fast sieben Jahren beim AC Mailand will der 26-Jährige ein neues Kapitel aufschlagen. Ob sich Leãos Wunsch von einem Transfer nach England oder Spanien erfüllt, ist offen. Zuletzt wurde Manchester United als möglicher Abnehmer gehandelt. Die Spur zum FC Barcelona ist nach dem Wechsel von Anthony Gordon (25/Newcastle United) zu den Katalanen kalt. Unklar ebenfalls, ob sich womöglich auch der FC Bayern erneut um den portugiesischen Nationalspieler bemüht, der Berichten zufolge für 50 Millionen Euro zu haben ist.