BVB: Millionen-Verkäufe müssen warten

Serhou Guirassy (30), Karim Adeyemi (24), Felix Nmecha (25) und Nico Schlotterbeck (26) haben allesamt einen sportlichen Mehrwert für Borussia Dortmund, sind aber nicht unverkäuflich. Das hat sehr unterschiedliche Gründe – noch wartet man beim BVB allerdings vergeblich auf konkrete Vorstöße anderer Klubs.

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Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ liegt für keinen der vier Genannten zur Stunde ein Angebot vor. Aus diesem Grund stocken auch die weiteren Transferplanungen, denn zunächst einmal müsste Ole Book wissen, welches Budget ihm für die geplanten Neuverpflichtungen zur Verfügung steht.

Unterschiedliche BVB-Absichten

Guirassy und auch Adeyemi würde man nicht ungern ziehen lassen, zumal ersterer über eine Ausstiegsklausel verfügt. Ganz anders sieht das bei den deutschen WM-Fahrern Nmecha und Schlotterbeck aus. Nicht umsonst kursierte im Fall Nmecha eine BVB-Schmerzgrenze über stolze 120 Millionen Euro. Sollte ein Klub diese Summe tatsächlich bieten, würden die Dortmunder wohl einschlagen.

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Bei Schlotterbeck wiederum sind der Borussia die Hände gebunden. Seit der Vertragsverlängerung im April existiert eine Ausstiegsklausel (zwischen 50 und 60 Millionen), von der beispielsweise Real Madrid Gebrauch machen könnte. Das wäre aus sportlicher Sicht nicht im Sinne der Schwarz-Gelben, würde aber immerhin Book deutlich mehr Handlungsspielraum verschaffen.