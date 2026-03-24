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Bericht: Schalke im Rennen um Tanaka

Ao Tanaka kann mit seinen Einsatzzeiten auf der Insel nicht zufrieden sein. Nach zwei Jahren könnte er Leeds United schon wieder in Richtung Deutschland verlassen.

von Julian Jasch - Quelle: Teamtalk
1 min.
Ao Tanaka mit dem Ball am Fuß @Maxppp

Nach seinem Wechsel 2024 für vier Millionen Euro von Fortuna Düsseldorf zu Leeds United war Ao Tanaka (27) am Premier League-Aufstieg beteiligt, in der laufenden Saison kommt er jedoch immer weniger zum Einsatz. Es wäre also nicht verwunderlich, wenn sich die Wege im Sommer wieder trennen, sollte Leeds die Klasse halten.

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Mögliche Abnehmer tummeln sich anscheinend allen voran in Deutschland. Informationen von ‚Teamtalk‘ zufolge strecken der FC Schalke und Hannover 96 die Fühler nach dem Mittelfeldmotor aus, konkrete Schritte für eine Verpflichtung würde man aber erst in die Wege leiten, falls der Bundesliga-Aufstieg gelingt.

Und selbst dann stellt sich insbesondere für die klammen Königsblauen die Frage, wie ein möglicher Deal finanziert werden könnte. Tanaka steht auf der Insel noch bis 2028 unter Vertrag. Darüber hinaus soll sich Union Berlin in Lauerstellung befinden.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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