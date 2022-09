Icardi gelandet, Demir & Rashica folgen: Galatasaray kündigt Transfers an

Milot Rashica (26) wird wohl zukünftig in der Türkei spielen. Wie Galatasaray offiziell bekanntgibt, hat der Verein Verhandlungen über eine Ausleihe des Angreifers von Norwich City begonnen. Der Ex-Bremer ist noch bis 2025 an den englischen Zweitligisten gebunden.

Parallel zu Rashica zieht es offenbar auch Yusuf Demir nach Istanbul. Galatasaray verkündet weiter, dass man mit Rapid Wien über den Transfer des 19-Jährigen spricht. Nach seiner Rückkehr von seiner Leihe beim FC Barcelona steht das Talent in Wien noch bis 2024 unter Vertrag.

Damit nicht genug. Außerdem will sich der Hauptstadtklub mit Mathias Ross Jensen vom FC Aalborg verstärken. In einer dritten Meldung gibt der Verein bekannt, mit dem dänischen Erstligisten einen Transfer des 21-Jährigen zu verhandeln. Der Innenverteidiger gilt in seiner Heimat Dänemark als großes Talent.

Icardi gelandet

Weiter ist Galatasaray schon in der Personalie Mauro Icardi. Der 29-jährige Stürmer, der für ein Jahr von Paris St. Germain ausgeliehen werden soll, ist bereits in Istanbul gelandet und wurde von Vereinsoffiziellen in Empfang genommen.

Bis zum morgigen Donnerstag haben die Istanbuler Zeit, die Deals zu finalisieren. Dann schließt das Transferfenster in der Türkei.