Mbappé empfahl Ekitike den Transfer

Kylian Mbappé riet Hugo Ekitike zu einem Wechsel. „Durch die Berührungspunkte mit Kylian bin ich ein besserer Mensch und Fußballer geworden, weil ich mir viel abschauen konnte. Er gab mir viele Tipps, damit ich mich verbessern kann, und hat mir empfohlen, jetzt den nächsten Schritt zu gehen“, so der französische Stürmer auf der heutigen Pressekonferenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mit dem 21-Jährigen hat sich Eintracht Frankfurt einen vielseitig einsetzbaren Angreifer an Bord geholt. „Ich sehe mich als mitspielenden Stürmer, der gleichzeitig die Tiefe sucht und Verbindungen zwischen den Mitspielern herstellt. Ich bewege mich viel in den Zwischenräumen, gehe gerne ins Dribbling und liefere genauso gerne Vorlagen wie Tore“, erläutert Ekitike seinen Spielstil. Es bleibt abzuwarten, ob der technisch versierte Angreifer bereits im nächsten Spiel gegen den VfL Bochum (Samstag, 15:30 Uhr) an der Seite von Sasa Kalajdzic (26) auflaufen wird.