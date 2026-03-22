Nach drei Monaten: Schmadtke verlässt Hannover

Jörg Schmadtke wird Hannover 96 zum 31. März den Rücken kehren. Die einvernehmliche Trennung verkünden die Niedersachsen am heutigen Sonntag offiziell. Über die Neubesetzung wolle der Zweitligist zu gegebener Zeit informieren.

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Schmadte hatte den Posten erst Anfang des Jahres angetreten. Zuvor war der 62-Jährige unter anderem bereits für den 1. FC Köln, den VfL Wolfsburg sowie den FC Liverpool tätig.