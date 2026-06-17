Mit Justin Lerma stößt in diesem Sommer eines der größten südamerikanischen Talente zu Borussia Dortmund. Gegenüber den ‚Ruhr Nachrichten‘ zieht der ecuadorianische Journalist Simón Escudero bereits Parallelen zu keinem Geringeren als Jude Bellingham (22). Der 18-Jährige verfüge über ähnliche Eigenschaften wie der heutige Real-Star und sei der Spieler, der ihm am ehesten gleiche. Besonders seine Dynamik aus dem Zentrum, seine Präsenz zwischen den Linien und sein Mut im Dribbling werden hervorgehoben.

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Der BVB sicherte sich die Dienste des offensiv variabel einsetzbaren Mittelfeldspielers bereits im Mai 2024 für rund vier Millionen Euro von Independiente del Valle. Escudero bezeichnet Lerma sogar als das größte Talent, das die Nachwuchsakademie des Klubs jemals hervorgebracht hat. Aus ihr gingen unter anderem Moisés Caicedo (24/FC Chelsea), Piero Hincapié (24/FC Arsenal) und Willian Pacho (24/Paris St. Germain) hervor.