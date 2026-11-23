Verliert der VfB Stuttgart ein Talent an die Bundesliga-Konkurrenz? Wie ‚Sky‘ berichtet, ist neben dem Karlsruher SC auch Union Berlin an Maximilian Herwerth (20) interessiert. Der Vertrag des Innenverteidigers läuft im kommenden Sommer aus.

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Dem Bezahlsender zufolge ist aber auch schon ein vorzeitiger Wechsel im Winter möglich. In der laufenden Spielzeit kam Herwerth ausschließlich für die Stuttgarter Reserve zum Einsatz. Durch einen Tapetenwechsel erhofft sich der deutsche U20-Nationalspieler den Sprung in den Profifußball.