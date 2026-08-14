Köln: Die Details zum Dallinga-Deal

Zur bevorstehenden Leihe von Thijs Dallinga (26) zum 1. FC Köln sickern neue Details durch. Nach Informationen von ‚Sky‘ liegt die Kaufoption für die Rheinländer bei elf Millionen Euro. Der Mittelstürmer wechselt vom FC Bologna ans Geißbockheim, die Einigung besteht bereits seit einigen Tagen. Zeitnah werde Dallinga in Köln zum Medizincheck erwartet.

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Der niederländische Rechtsfuß war 2024 für knapp 16 Millionen Euro vom FC Toulouse nach Italien gekommen, konnte sich in der Serie A aber nicht nachhaltig durchsetzen (fünf Tore in 54 Einsätzen). In der Kölner Offensive soll er Goalgetter Ragnar Ache (28) entlasten. Auch Werder Bremen war an Dallinga interessiert.