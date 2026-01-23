Auch Bayern dran: Oulai heiß begehrt

Christ Inao Oulai zählt in diesem Winter zu den begehrtesten Talenten bei der europäischen Elite. Wie Yagiz Sabuncuoglu berichtet, zeigen Paris St. Germain, ein italienischer Spitzenklub sowie ein Vertreter aus der Premier League Interesse an dem 19-Jährigen. In der Vergangenheit wurden auch der FC Bayern München und Manchester City mit dem Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht.

Oulais aktueller Verein Trabzonspor möchte den Ivorer jedoch nur ungern ziehen lassen und fordert eine stolze Ablösesumme von 50 Millionen Euro. Der Youngster war erst im vergangenen Sommer für 5,5 Millionen Euro vom französischen Zweitligisten SC Bastia ans Schwarze Meer gewechselt. Trotz seiner erst elf Pflichtspiele für den Tabellendritten der Süper Lig hat sich der Rechtsfuß schon einen Namen gemacht: In seiner limitierten Spielzeit steuerte er bereits fünf Torbeteiligungen (zwei Tore, drei Vorlagen) bei.