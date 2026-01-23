Menü Suche
Kommentar 5
Süper Lig

Auch Bayern dran: Oulai heiß begehrt

von Daniel del Federico - Quelle: Yagiz Sabuncuoglu
1 min.
Christ Inao Oulai @Maxppp

Christ Inao Oulai zählt in diesem Winter zu den begehrtesten Talenten bei der europäischen Elite. Wie Yagiz Sabuncuoglu berichtet, zeigen Paris St. Germain, ein italienischer Spitzenklub sowie ein Vertreter aus der Premier League Interesse an dem 19-Jährigen. In der Vergangenheit wurden auch der FC Bayern München und Manchester City mit dem Mittelfeldspieler in Verbindung gebracht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Oulais aktueller Verein Trabzonspor möchte den Ivorer jedoch nur ungern ziehen lassen und fordert eine stolze Ablösesumme von 50 Millionen Euro. Der Youngster war erst im vergangenen Sommer für 5,5 Millionen Euro vom französischen Zweitligisten SC Bastia ans Schwarze Meer gewechselt. Trotz seiner erst elf Pflichtspiele für den Tabellendritten der Süper Lig hat sich der Rechtsfuß schon einen Namen gemacht: In seiner limitierten Spielzeit steuerte er bereits fünf Torbeteiligungen (zwei Tore, drei Vorlagen) bei.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (5)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Süper Lig
Trabzon
PSG
FC Bayern
ManCity
Christ Ravynel Inao Oulaï

Weitere Infos

Süper Lig Süper Lig
Trabzon Logo Trabzonspor
PSG Logo Paris Saint-Germain
FC Bayern Logo FC Bayern München
ManCity Logo Manchester City FC
Christ Ravynel Inao Oulaï Christ Ravynel Inao Oulaï
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert