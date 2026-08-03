Angebot für Schalke-Kandidat Buonanotte

Mit dem Interesse an Facundo Buonanotte (21) ist der FC Schalke 04 nicht allein. Der Journalist Germán García Grova berichtet, dass der spanische Erstligist FC Elche ein Leihangebot für den technisch versierten Spielmacher von Brighton & Hove Albion abgegeben hat. Die Schalker haben bis dato eine formelle Anfrage bei dem Argentinier gestellt.

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Nach zwei erfolglosen Leihen zum FC Chelsea und zu Leeds United steht Buonanotte vor dem erneuten Abschied aus Brighton. Bei S04 gilt der Linksfuß als Alternative zu Jesper Lindström (26). Der Däne befand sich bereits für den Medizincheck in Gelsenkirchen, doch sein Wechsel ist vorerst geplatzt. Die Königsblauen haben den Transfer auf Eis gelegt, weil sich die SSC Neapel aus Sicht von S04 nicht an mündlich getätigte Absprachen halten soll. Mittlerweile berichten mehrere Medien sogar, dass der Deal komplett vom Tisch ist.