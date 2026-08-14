Der FC Barcelona könnte ein immenses Gesamtpaket für den Transfer von Rodri zahlen. Die ‚as‘ rechnet vor, dass die Verpflichtung des spanischen Weltmeister-Kapitäns rund 210 Millionen Euro kosten wird, Ablöse, Gehalt und Prämien eingerechnet.

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Dabei geht das Madrider Blatt von einer Ablöse von 80 Millionen Euro aus. Die jüngste Offerte über rund 64 Millionen hat Manchester City laut Sky Sports abgelehnt. Rodri selbst würde 15 Millionen Euro plus Prämien pro Saison verdienen. Klar ist: Stand jetzt fehlt noch eine Einigung mit Manchester City. Mitbewerber Real Madrid hat Barça aber immerhin schon ausgestochen.