Menü Suche
Kommentar 10
La Liga

210 Millionen für Rodri?

von Lukas Hörster - Quelle: as
Rodri im Trikot der spanischen Nationalmannschaft @Maxppp

Der FC Barcelona könnte ein immenses Gesamtpaket für den Transfer von Rodri zahlen. Die ‚as‘ rechnet vor, dass die Verpflichtung des spanischen Weltmeister-Kapitäns rund 210 Millionen Euro kosten wird, Ablöse, Gehalt und Prämien eingerechnet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dabei geht das Madrider Blatt von einer Ablöse von 80 Millionen Euro aus. Die jüngste Offerte über rund 64 Millionen hat Manchester City laut Sky Sports abgelehnt. Rodri selbst würde 15 Millionen Euro plus Prämien pro Saison verdienen. Klar ist: Stand jetzt fehlt noch eine Einigung mit Manchester City. Mitbewerber Real Madrid hat Barça aber immerhin schon ausgestochen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (10)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Premier League
Barcelona
ManCity
Rodri

Weitere Infos

La Liga La Liga
Premier League Premier League
Barcelona Logo FC Barcelona
ManCity Logo Manchester City FC
Rodri Rodri
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert