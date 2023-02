Medien: Ancelotti wird Seleção-Coach

Für Carlo Ancelotti könnten die Uhren ab Sommer etwas langsamer ticken. Statt stressigem Vereinsalltag steht anscheinend bald die Arbeit mit einer Nationalmannschaft für den italienischen Erfolgscoach auf der Agenda. Der Coach von Real Madrid soll dem brasilianischen Fußballverband bereits seine Zusage gegeben haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚ESPN‘ aus Brasilien gibt es zwischen Ancelotti und dem CBF (Confederação Brasileira de Futebol) eine grundsätzliche Einigung über ein Engagement. Die offizielle Verkündung wird allerdings noch auf sich warten lassen. Bis 2024 ist Ancelotti noch an Real gebunden, außerdem kämpfen die Königlichen derzeit um Anschluss an die Tabellenspitze in La Liga.

Lese-Tipp

Reals Traum von Coman

Spieler wissen schon Bescheid

Dem Bericht zufolge wissen die brasilianischen Spieler der Blancos aber schon über die bevorstehende Veränderung von Ancelotti Bescheid. Mit Éder Militão, Rodrygo und Vinicius Jr. waren bei der WM in Katar drei Real-Profis Teil des Kaders. Details zum Vertrag des erfahrenen Übungsleiters werden noch ausgehandelt. Das Arbeitspapier soll von Juli 2023 bis August 2026 laufen, so der TV-Sender.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bereits Ende 2022 kamen Gerüchte auf, Ancelotti werde die Nationalmannschaft um Superstar Neymar übernehmen. Es folgten Dementis. Auch im Vorfeld zur Partie gegen Al Hilal (4:1) bei der Klubweltmeisterschaft wurde Ancelotti auf den Trainerjob bei der Seleção angesprochen. Der routinierte Trainer wies auf seinen laufenden Vertrag hin. Nach Informationen von ‚ESPN‘ steht Ancelotti aber schon bei den Brasilianern im Wort.