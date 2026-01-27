Menü Suche
Kommentar
2. Bundesliga

Noch drei Neuzugänge für Düsseldorf?

von Julian Jasch - Quelle: Rheinische Post
Sven Mislintat im Stadion von Fortuna Düsseldorf @Maxppp

Fortuna Düsseldorf will bis zum Deadline Day am 2. Februar allem Anschein nach noch drei Zugänge in den eigenen Reihen begrüßen. Das ist zumindest einem Bericht der ‚Rheinischen Post‘ zu entnehmen. Demzufolge fahndet Sportvorstand Sven Mislintat nach einem neuen Zehner, einem neuen Innenverteidiger sowie einem neuen Rechtsverteidiger.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine heiße Spur führte bislang zu Christopher Olivier (19), der die rechte defensive Außenbahn beackert. Mit dem österreichischen U21-Nationalspieler ist sich die Fortuna sogar längst einig, der VfB Stuttgart will ihn aber nicht ziehen lassen, obwohl er in der Zweitvertretung mittlerweile immer seltener zum Zug kommt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

2. Bundesliga
Düsseldorf

Weitere Infos

2. Bundesliga 2. Bundesliga
Düsseldorf Logo Fortuna Düsseldorf
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert