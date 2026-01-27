Noch drei Neuzugänge für Düsseldorf?

Fortuna Düsseldorf will bis zum Deadline Day am 2. Februar allem Anschein nach noch drei Zugänge in den eigenen Reihen begrüßen. Das ist zumindest einem Bericht der ‚Rheinischen Post‘ zu entnehmen. Demzufolge fahndet Sportvorstand Sven Mislintat nach einem neuen Zehner, einem neuen Innenverteidiger sowie einem neuen Rechtsverteidiger.

Eine heiße Spur führte bislang zu Christopher Olivier (19), der die rechte defensive Außenbahn beackert. Mit dem österreichischen U21-Nationalspieler ist sich die Fortuna sogar längst einig, der VfB Stuttgart will ihn aber nicht ziehen lassen, obwohl er in der Zweitvertretung mittlerweile immer seltener zum Zug kommt.