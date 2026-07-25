Neues Angebot für Bayern-Flirt Read

Nottingham Forest hat mehr als nur ein Auge auf Givairo Read geworfen. Fabrizio Romano berichtet von einem neuen Angebot der Tricky Trees für den Rechtsverteidiger von Feyenoord. Das Gesamtpaket der verbesserten Offerte soll inzwischen 20 Millionen Euro umfassen.

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Der 20-jährige Niederländer hat dem Bericht des Transferjournalisten zufolge schon den Daumen für einen Wechsel gehoben. Beim FC Bayern würde man derweil in die Röhre gucken. Read stand bei den Münchnern länger hoch im Kurs, konkreter wurde der Flirt aber zugegebenermaßen in den vergangenen Wochen nicht.