Koulibaly: City & Napoli im Clinch

Die Verhandlungen um den Transfer von Kalidou Koulibaly sind offenbar ein besonders schwieriges Unterfangen. Laut ‚Sky Italia‘-Journalist Fabrizio Romano haben Manchester City und die SSC Neapel seit dem gescheiterten Wechsel von Jorginho zu den Citizens im Jahr 2018 ein sehr angespanntes Verhältnis.

Zur Erinnerung: Damals befand sich der Deal auf der Zielgeraden, letztlich verkaufte Napoli dann aber in einer Nacht-und-Nebel-Aktion an den FC Chelsea. Die Gespräche in der Personalie Koulibaly laufen demzufolge nicht auf direktem Wege, sondern ausschließlich über den Berater des 29-jährigen Innenverteidigers.