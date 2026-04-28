Cucurella-Poker nimmt Fahrt auf

Das Gerücht über eine zeitnahe Rückkehr von Marc Cucurella zum FC Barcelona erhält neue Nahrung. Einem Bericht der ‚Mundo Deportivo‘ zufolge ist der 27-jährige Linksverteidiger durchaus gewillt, dem FC Chelsea im Falle eines stimmigen Angebotes den Rücken zu kehren, um zurück zu seinem Ausbildungsklub zu wechseln. Die Ablösesumme für einen Sommertransfer des Spaniers soll sich im Bereich von 50 Millionen Euro bewegen. Sein hohes Gehalt in England sei auch für die Blaugrana stemmbar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Cucurella durchlief sämtliche Nachwuchsmannschaften der Katalanen, ehe es den Linksfuß nach mehreren Leihstationen 2020 zum FC Getafe zog. Nach nur einem Jahr wechselte der 23-fache Nationalspieler in die Premier League zu Brighton & Hove Albion, bevor er wieder nur ein Jahr darauf für die Rekordsumme von 65,3 Millionen Euro beim FC Chelsea anheuerte. In London besitzt Cucurella noch ein Arbeitspapier bis 2028, ein Sommerabgang scheint jedoch nicht ausgeschlossen.