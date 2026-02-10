Sieben Superstars ablösefrei auf dem Markt?

Seit knapp einer Woche hat das Wintertransferfenster in den europäischen Topligen geschlossen. Das bedeutet: Einige Profis werden ihren Arbeitgeber in wenigen Monaten unentgeltlich verlassen, sollten die jeweils auslaufenden Verträge nicht verlängert werden. Das gilt unter anderem auch für sieben absolute Superstars.

Konkret scheint es bei den Torjägern Dusan Vlahovic (26/Juventus Turin) und Robert Lewandowski (37/FC Barcelona), Spielmacher Bernardo Silva (31/Manchester City), den beiden Real-Routiniers David Alaba (33) und Dani Carvajal (34) sowie Linksverteidiger Andrew Robertson (31/FC Liverpool) auf einen ablösefreien Wechsel im Sommer hinauszulaufen.

Die Tendenz ging zuletzt bereits deutlich in Richtung Trennung, offiziell verkündet wurde bislang aber lediglich der Abschied von Casemiro (33), der Manchester United im Anschluss an die Saison nach vier Jahren verlassen wird.

Wohin es die namhaften Schnäppchen verschlägt, ist zur Stunde noch offen. Als beliebte Stationen zum Karriereausklang gelten bekannterweise unter anderem die MLS oder die zahlungskräftige Saudi Pro League. Womöglich hält der Sommer aber auch die ein oder andere Überraschung bereit.