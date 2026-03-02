Menü Suche
Bericht: Eintracht nah an Fünf-Millionen-Transfer

Eintracht Frankfurt arbeitet am ersten Transfer für die kommende Spielzeit. Die Adler haben einen südkoreanischen Nationalspieler ins Visier genommen.

von Tom Kunze - Quelle: Sport Sport
1 min.
Young-woo Seol führt einen intensiven Zweikampf @Maxppp

Eintracht Frankfurt befindet sich bereits in konkreten Kaderplanungen für die kommende Saison. Eine wichtige Rolle spielt dabei offenbar Young-woo Seol. Der südkoreanische Nationalspieler steht derzeit bei Roter Stern Belgrad unter Vertrag und soll im Sommer in die Bundesliga kommen.

Seol spielt seit 2024 für den serbischen Rekordmeister und absolvierte seither 80 Partien für die Rot-Weißen, in denen er auf 21 Torbeteiligungen kommt. Eine beachtliche Quote für einen nominellen Außenverteidiger, der als Rechtsfuß auf beiden Außenbahnen flexibel einsetzbar ist.

Wie das bosnische Portal ‚Sport Sport‘ berichtet, hat die Eintracht den 27-jährigen Koreaner schon länger auf der Liste und ist begeistert von seinen Qualitäten. Die Rede ist von einem Angebot über fünf Millionen Euro, um Seol nach der Weltmeisterschaft im Sommer an Land zu ziehen. Die Zeichen stünden gut, dass der Transfer klappt.

Seol gehört seit seinem Länderspieldebüt 2023 zum festen Aufgebot der südkoreanischen Nationalelf und absolvierte bereits 30 Länderspiele. In Belgrad ist sein Arbeitspapier noch bis Sommer 2027 datiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
