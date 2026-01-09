FC Bayern: Kim reagiert auf Wechselgerüchte

Min-jae Kim (29) erwägt vorerst keinen Abschied vom FC Bayern. „Der Gedanke an einen Wechsel ist mir nie gekommen“, sagte der Innenverteidiger laut ‚Schwäbische Zeitung‘ bei einem Fanclub-Treffen. Kim habe betont, er wolle 2026 das Triple mit den Bayern gewinnen und immer zur Verfügung stehen, wenn er gebraucht wird.

In der Münchner Abwehrzentrale ist Kim in dieser Saison oft nur zweite Wahl. Interesse an einem Wintertransfer signalisierten zuletzt Fenerbahce und der AC Mailand. Kim soll sämtliche Anfragen aber abgelehnt haben. Der Vertrag des Südkoreaners läuft bis 2028, seine Ausstiegsklausel für den Sommer liegt bei 70 Millionen Euro.