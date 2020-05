Nur zwei Optionen für BVB-Flirt Reguilón

Sergio Reguilón will in der nächsten Saison unbedingt in der Primera División auflaufen. Einem Bericht der ‚as‘ zufolge kommen für den Linksverteidiger nur zwei Optionen infrage: Entweder er setzt sich bei seinem Stammklub Real Madrid durch oder er verlängert seine Leihe zum FC Sevilla um ein weiteres Jahr.

Alle anderen Interessenten müssen ihre Hoffnungen auf eine Verpflichtung des 23-Jährigen wohl begraben. Spanischen Medienberichten zufolge steht Reguilón unter anderem bei Borussia Dortmund, beim FC Arsenal, bei Tottenham Hotspur und bei Paris St. Germain auf dem Zettel.