Topscorer Mizuta in die 2. Bundesliga?

Unabhängig vom Ausgang der Saison mit Rot-Weiß Essen könnte für Kaito Mizuta im kommenden Sommer der Aufstieg bevorstehen. Wie die ‚WAZ‘ berichtet, ist Hannover 96 am 25-Jährigen interessiert. Der Vertrag des Japaners läuft bei Essen im Sommer aus, folglich würde für einen Transfer keine Ablöse fällig werden.

Auch einen Verbleib bei Essen könne sich Mizuta aber vorstellen. Gegenüber der Regionalzeitung sagt er: „Ich spiele gerne mit dieser Mannschaft und für diesen Verein. Zunächst möchte ich die Ziele mit der Mannschaft erreichen. Danach schauen wir, was kommt.“ Bei RWE ist der Linksaußen mit sieben Toren und neun Vorlagen der Topscorer.