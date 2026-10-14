UEFA Champions League
Topstars auf der Bank: Kovac rotiert kräftig durch
Der FC Bayern tat sich gestern in Norwegen schwer. Borussia Dortmund will es mit folgender Elf beim FK Bodö/Glimt (21 Uhr) besser machen.
@Maxppp
Nach dem 3:2-Sieg am ersten Spieltag gegen den FC Villarreal will Borussia Dortmund am heutigen Mittwochabend in der Champions League nachlegen. Nahe dem Polarkreis schickt Trainer Niko Kovac eine im Vergleich zum jüngsten 2:2 gegen Werder Bremen deutlich veränderte Elf ins Rennen.
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Ramy Bensebaini rückt in die Dreierkette und Joey Veerman auf die Sechs, während Konstantinos Karetsas, Fabio Silva und Samuele Inácio eine komplett neue Offensive bilden. Unter anderem müssen Dortmunds Topstars Felix Nmecha und Serhou Guirassy auf die Bank. Nico Schlotterbeck fehlt zu Schonungszwecken sogar komplett im Spieltagskader.
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