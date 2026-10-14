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UEFA Champions League

Topstars auf der Bank: Kovac rotiert kräftig durch

Der FC Bayern tat sich gestern in Norwegen schwer. Borussia Dortmund will es mit folgender Elf beim FK Bodö/Glimt (21 Uhr) besser machen.

von Lukas Hörster
Die Aufstellung von Borussia Dortmund @Maxppp
Bodø/Glimt 0-0 BVB

Nach dem 3:2-Sieg am ersten Spieltag gegen den FC Villarreal will Borussia Dortmund am heutigen Mittwochabend in der Champions League nachlegen. Nahe dem Polarkreis schickt Trainer Niko Kovac eine im Vergleich zum jüngsten 2:2 gegen Werder Bremen deutlich veränderte Elf ins Rennen.

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Ramy Bensebaini rückt in die Dreierkette und Joey Veerman auf die Sechs, während Konstantinos Karetsas, Fabio Silva und Samuele Inácio eine komplett neue Offensive bilden. Unter anderem müssen Dortmunds Topstars Felix Nmecha und Serhou Guirassy auf die Bank. Nico Schlotterbeck fehlt zu Schonungszwecken sogar komplett im Spieltagskader.

So startet der BVB

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veröffentlicht am - Aktualisiert am
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