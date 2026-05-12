Schnäppchen-Stürmer zum VfB?

Im Rennen um Cameron Ashia von Huddersfield Town mischen angeblich auch zwei Vertreter aus der Bundesliga mit. Die ‚Daily Mail‘ nennt den VfB Stuttgart und die TSG Hoffenheim unter einer Vielzahl an Vereinen, die Interesse am 19-jährigen Flügelstürmer des englischen Drittligisten angemeldet haben sollen. Darüber hinaus stehe der Rechtsfuß bei Celtic Glasgow, den Glasgow Rangers, dem FC Fulham, dem FC Burnley, Ipswich Town, dem FC Southampton, Sheffield United und Cardiff City auf dem Zettel.

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Um Ashia aus seinem noch bis 2027 gültigen Arbeitsvertrag herauszukaufen, müsste einer der Interessenten dem Bericht zufolge umgerechnet 580.000 Euro auf den Tisch legen. In der laufenden Saison spielte sich Ashia mit seiner erfrischenden Spielweise in die Herzen der Fans, der absolute Durchbruch als Stammkraft blieb ihm aber noch verwehrt. In der League One kam er lediglich auf 644 Einsatzminuten, dabei erzielte er aber drei Tore und lieferte drei Assists.