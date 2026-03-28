Bayern-Zugänge: Drei heiße Spuren

Oliver Baumann (35/TSG Hoffenheim)

Sollte Manuel Neuer (40) im Sommer die Handschuhe an den Nagel hängen, könnte Jonas Urbig (22) zur neuen Nummer eins aufsteigen. In diesem Fall soll ein erfahrener Backup nach München kommen – Baumann steht auf der Bayern-Liste, soll in der Vergangenheit schon einmal mit einem Wechsel zum Rekordmeister geliebäugelt haben. Der Vertrag des DFB-Keepers läuft bei Hoffenheim bis 2028.

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Sollte Bayern bei Baumann aufs Gaspedal drücken? Ja, könnte perfekt mit Urbig passen Nein, ein jüngerer Keeper wäre sinnvoller Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Givairo Read (19/Feyenoord Rotterdam)

Um den niederländischen U21-Nationalspieler bemüht man sich intensiv, zeitnah würde Bayern gerne eine Entscheidung herbeiführen. 25 bis 30 Millionen Euro stehen als mögliche Ablöse im Raum, Interesse am 1,75 Meter großen Rechtsverteidiger zeigt aber auch Manchester City. Alternativ ist unter anderem Josh Acheampong (19/FC Chelsea) weiterhin ein Thema an der Säbener Straße. Daniel Banjaqui (18) hat dagegen bei Benfica Lissabon verlängert.

Díaz-Backup

Für Linksaußen Luis Díaz (29) wird eine Ergänzung gesucht. Kein einfaches Unterfangen, schließlich wartet auf den potenziellen Neuzugang ein denkbar harter Konkurrent. An Kandidaten mangelt es nicht: Interesse zeigten die Bayern in den vergangenen Monaten an Nico Williams (23/Bilbao), Said El Mala (19/Köln), Rayane Messi (18/Straßburg, verliehen an NEOM SC), Yan Diomande (19/Leipzig), Malick Fofana (20/Lyon), Bazoumana Touré (20/Hoffenheim) und Kevin Schade (24/Brentford).