BVB: Neue Transfer-Entwicklungen bei Nmecha & Sabitzer

Am gestrigen Montag sickerte das Interesse des FC Bologna an Marcel Sabitzer durch. Die ‚Bild‘ bestätigt entsprechende Informationen, ergänzt aber, dass ein Bologna-Wechsel für den 32-Jährigen nicht infrage kommt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Demzufolge würde Sabitzer nur über einen Abschied nachdenken, sofern ihm ein Angebot von einem Champions League-Teilnehmer oder einem Klub aus Saudi-Arabien unterbreitet wird. Da der Vertrag des Mittelfeldspielers im kommenden Sommer ausläuft, ist das laufende Transferfenster für den BVB die letzte Chance, eine adäquate Ablöse zu kassieren.

Newcastle macht Ernst

Derweil steht auch Felix Nmecha (25) im Fokus eines anderen Klubs. Laut der ‚L’Équipe‘ ist der deutsche Nationalspieler seit einigen Wochen der klare Wunschnachfolger von Newcastle United für Bruno Guimarães (28), der vor einem Wechsel zum FC Arsenal steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wenn der Preis stimmt: Welchen Mittelfeldspieler sollte der BVB abgeben? Felix Nmecha Marcel Sabitzer beide keinen von beiden Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Die Vereinsführung des englischen Klubs arbeitet nun mit Hochdruck an der Verpflichtung eines Ersatzes, so die ‚L’Équipe‘. Den Magpies seien bereits alle Forderungen der Dortmunder für Nmecha bekannt. Dem Vernehmen nach liegt die Schmerzgrenze der Schwarz-Gelben in diesem Sommer bei 120 Millionen Euro.

Klar ist: Der BVB ist personell im zentralen Mittelfeld nicht besonders breit aufgestellt. Dass sowohl Nmecha als auch Sabitzer in diesem Sommer verkauft werden, ist daher kaum vorstellbar.