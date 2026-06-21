Neuer Chef & Problem mit Ansage: Die Erkenntnisse zum DFB-Sieg

Offensives Kopfzerbrechen

Die sieben erzielten Treffer aus dem Curaçao-Spiel kaschierten die Probleme in der deutschen Offensive ganz gut. Das zweite Gruppenspiel gegen einen körperlich und taktisch deutlich stabileren Gegner legte jedoch schonungslos offen, woran es hapert. Die von Julian Nagelsmann favorisierte Dreierreihe befindet sich weiter im Formtief. Trotz guter Defensivaktionen bleibt Leroy Sané ein Fremdkörper im Spiel, auch Florian Wirtz und dem stets bemühten Jamala Musiala gelang wenig.

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Umso mehr beeindruckte Deniz Undav nach seiner Einwechslung mit seinem Doppelpack. Der Stuttgarter führt die WM-Scorerliste noch vor Lionel Messi an und muss im kommenden Spiel einfach starten. Sicherlich kann man dem Bundetrainer zugutehalten, dass der bullige Angreifer als Joker funktioniert, doch seine Konkurrenten tun das als Starter eben nicht. Dazu klappt das Zusammenspiel mit Kai Havertz zu gut, um Undav auf der Bank zu lassen. Sané könnte rausrotieren, Musiala wäre in der aktuellen Form ebenfalls ein Kandidat. Wirtz wiederum harmoniert gut mit Senkrechtstarter Nathaniel Brown, auch wenn der offensive Output noch fehlt.

Nmecha ist der neue Schweini

Die absolut positivste Überraschung der WM ist aus DFB-Sicht sicher Felix Nmecha. Der BVB-Profi lieferte nach dem starken Auftakt inklusive Tor gegen Curaçao auch gegen die Elfenbeinküste wieder eine Topleistung ab. Als neuer aggressive Leader geht der 25-Jährige voran, wirft sich in jeden Zweikampf und sorgt auch immer wieder für offensive Akzente. FT belohnte diese Leistung erneut mit der Note 1,5.

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Mehrmals unterband Nmecha im Vollsprint und mit wichtigen Klärungsaktionen Konter der „Elefanten“ und bereitete das späte Siegtor mit einem technisch extrem anspruchsvollen Steilpass vor. Aleksandar Pavlovic fällt daneben aktuell spürbar ab, verlor häufig Bälle und ließ sich das ein oder andere Mal im Zweikampf einfach abkochen.

Die RV-Position ist die Achillesferse

Mit der Elfenbeinküste galt es auch für die Defensive, den ersten richtigen Stresstest zu bestehen. Vor allem in der ersten Halbzeit geriet die Abwehr um Jonathan Tah da ein ums andere Mal ins Schlingern. Offen ist zudem, ob die Verletzung von Nico Schlotterbeck so schwer ist wie befürchtet und der Linksfuß für den Rest des Turniers ausfällt. Bis zur offiziellen Diagnose bereitet jedoch vor allem die Rechtsverteidiger-Position Kopfzerbrechen.

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Der schnelle Leipziger Yan Diomande offenbarte mehrmals, dass Joshua Kimmich ein Tempoproblem hat. Fehlt einmal die Unterstützung auf seiner Seite, wird es brenzlig. So geschehen auch beim zwischenzeitlichen 0:1-Rückstand, als Diomande Kimmich im Laufduell keine Chance ließ und die Hereingabe zum Tor durch Franck Kessié führte. Fraglich ist jedoch, wie das gegen stärkere Gegner verhindert werden soll. Einen weiteren Rechtsverteidiger hat Nagelsmann nicht nominiert. Es bleibt ein Problem mit Ansage.