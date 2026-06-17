Bericht: Bayer holt 32-Millionen-Angreifer

Neben Kennet Eichhorn (16), der für festgeschrieben neun Millionen Euro von Hertha BSC losgeeist wird, hat Bayer Leverkusen nach der Präsentation des neuen Cheftrainers Carles Martínez einen weiteren Zugang unter Dach und Fach gebracht. Fabrizio Romano zufolge schließt sich Afonso Moreira (21) dem Werksklub an.

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Dem Transferinsider zufolge wurde der Deal in der vergangenen Nacht abgewickelt. Die Rede ist von einer Ablöse über 32 Millionen Euro, die Olympique Lyon kassiert. In dieser Woche soll der flexible Offensivspieler, der Bayer zuvor schon zugesagt hatte (FT berichtete), den Medizincheck absolvieren.

Moreira war im vergangenen Jahr für lediglich zwei Millionen Euro von Sporting Lissabon in die Ligue 1 gekommen. Dort startete der portugiesische U21-Nationalspieler schnell durch, verbuchte in 27 Einsätzen vier Tore und acht Vorlagen. Der Rechtsfuß galt als Wunschspieler von Martínez, der sich als Chefcoach des FC Toulouse ein genaueres Bild von Moreira machen konnte.

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Nachfolger kommt vom BVB

Lyon hat derweil schon Ersatz am Haken: Borussia Dortmunds Julien Duranville (20) steht vor einem 8,5-Millionen-Wechsel zu OL. In der abgelaufenen Rückrunde spielte der eigentlich so hoch veranlagte Flügelflitzer leihweise für den FC Basel, konnte dort aber nur selten glänzen.