HSV-Juwel Lemke: Bayern & BVB erfolgreich ausgestochen

Dem Hamburger SV ist mit der Vertragsverlängerung von Louis Lemke ein echter Coup gelungen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass nahezu alle deutschen Top-Klubs intensiv um den Youngster gebuhlt haben. Konkret seien der FC Bayern, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen interessiert gewesen.

Sie alle gehen jedoch leer aus. Lemke hat in der vergangenen Woche beim HSV einen neuen Vertrag unterschrieben und ist somit fürs Erste vom Markt. Der 16-jährige Linksverteidiger soll bei den Rothosen langsam an den Profifußball herangeführt werden. Ein Grund für die Verlängerung sei die sportliche Perspektive in Hamburg gewesen.

Dort spielt Lemke aktuell in der U19 und macht mit starken Leistungen auf sich aufmerksam. Für Deutschland ist er für die U17-Nationalmannschaft am Ball. Laut der ‚Bild‘ soll die Hamburger Nachwuchshoffnung bereits zeitnah mindestens einmal die Woche mit den Profis trainieren und so nach und nach an das Top-Niveau herangeführt werden.