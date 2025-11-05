Eichhorn vor 20-Millionen-Wechsel?

Schon in den vergangenen Monaten waren zahlreiche Topklubs aus der Bundesliga hinter Kennet Eichhorn her. Das 16-jährige Top-Talent entschied sich im Juli letztlich, seinen ersten Profivertrag bei Hertha BSC zu unterschreiben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zehn Millionen Euro hatten die Berliner da noch für einen Transfer gefordert. Mittlerweile hat der Zweitligist das Preisschild deutlich nach oben korrigiert. Laut der ‚Sport Bild‘ ruft die Hertha mindestens 20 Millionen Euro für Eichhorn auf. Die Liste der Interessenten ist lang.

Aus der Bundesliga sollen der FC Bayern, RB Leipzig, Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen eine Verpflichtung in Erwägung ziehen. Aus dem Ausland schickten schon der FC Barcelona, Paris St. Germain, der FC Liverpool und Manchester United Scouts ins Olympiastadion, berichtet die ‚Sport Bild‘. Real Madrid, der FC Arsenal und Manchester City seien ebenfalls interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eichhorn, vierfacher U17-Nationalspieler, gab am zweiten Spieltag sein Profidebüt und wurde so zum jüngsten Zweitliga-Spieler der Geschichte. Im Hertha-Mittelfeld ist der Rechtsfuß seitdem fast immer gesetzt. Ob das auch in der nächsten Saison so sein wird, dürfte unter anderem an der Zahlungsbereitschaft der vielen Interessenten hängen.