Bedient sich der HSV gleich doppelt beim BVB?

Nach Pascal Groß (34/Brighton & Hove Albion) und Cole Campbell (19/Leihe zur TSG Hoffenheim) wird Borussia Dortmund auch Julien Duranville (19) in diesem Winter abgeben. Sollte beim Medizincheck alles nach Plan verlaufen, wird der belgische Flügelflitzer bis zum Sommer an den FC Basel verliehen.

Gut möglich, dass dem BVB mindestens ein weiterer Profi zeitnah den Rücken kehren wird: Almugera Kabar (19). Dem Linksverteidiger schenkt Cheftrainer Niko Kovac keinerlei Beachtung, insofern suchen die Parteien seit geraumer Zeit nach einer Lösung. Interesse bekunden unter anderem der VfL Wolfsburg, Hertha BSC und der Hamburger SV, der sich aktuell in der Pole Position wähnt.

Bristane Gerüchte um Kehl

Unter Umständen könnten die Hanseaten sogar doppelt in Dortmund zuschlagen. Schließlich gehört BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl dem Vernehmen nach zu den Kandidaten, die der HSV als mögliche Nachfolger für den geschassten Stefan Kuntz in Betracht zieht. Ist sogar schon eine Zusammenarbeit im Januar möglich?

Zuletzt wollte Kehl selbst jedenfalls nichts von einer schnellen Luftveränderung wissen. Grundsätzlich soll er den HSV-Job durchaus in Betracht ziehen. Und auch die Schwarz-Gelben würden dem 45-Jährigen im Fall der Fälle keine Steine in den Weg legen. Die Grundvoraussetzungen für einen Kehl-Wechsel zu den Rothosen scheinen also gegeben.