Ten Hag regiert mit eiserner Faust | Juves „Top-Class“

Ten Hags Gebote

Seit der Ankunft von Trainer Erik Ten Hag weht ein anderer Wind bei Manchester United. Der Niederländer führt, wie sein Landsmann Louis van Gaal vor einigen Jahren, ein strenges Regiment bei den Red Devils und duldet offenbar keine Fehltritte. „Alkoholverbot, Wiegen . . .und keine Neighbours!“, titelt die ‚Daily Mail‘ auf einer ihrer heutigen Innenseiten. Während des Spielbetriebs ist Alkoholkonsum strikt untersagt. Auch regelmäßiges Abwiegen steht ab sofort auf dem Programm. Wer sich den neuen Regeln nicht unterordnet, steht im Abseits – Punkt. Ten Hags Spieler durften in der aktuellen Saisonvorbereitung ebenso nicht an einem Videodreh der australischen Soap „Neighbours“ teilnehmen. Zu viel Ablenkung, meint Uniteds neuer Übungsleiter. Offensivstar Bruno Fernandes hat mit dem strengen Führungsstil keinerlei Probleme. „Disziplin ist für mich nicht nur die Art und Weise, wie du auf dem Platz spielst – die Position, die du hast, was du tun musst – sondern auch abseits des Platzes“, spricht der Portugiese. „Ich glaube, das haben wir eine Weile verpasst.“

Juve wieder „erstklassig“

Mit der Verpflichtung von Bremer Gleison hat Juventus Turin ein Ausrufezeichen gesetzt. Ligakonkurrent Inter Mailand wurde ausgestochen – im Eiltempo hat man den zum FC Bayern München abgewanderten Matthijs De Ligt adäquat ersetzt. Das kann sich allemal sehen lassen, meint auch der ‚Corriere dello Sport‘: „Juve Top-Class“, prangt auf dem Titelcover des italienischen Fachblatts. 41 Millionen Euro plus neun Millionen an etwaigen Boni hat die Alte Dame an den Lokalrivalen FC Turin zahlen müssen. Mit Ángel Di María, Paul Pogba und nun Bremer haben sich die Bianconeri auf vielen Schlüsselpositionen verstärkt. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ schreibt auf ihrer Titelseite: „Juve übertreibt“. Mit den Neuzugängen hat Coach Massimiliano Allegri bei der Aufstellung seines Teams eine Vielzahl an Optionen. Ob 4-3-3, 3-5-2 oder 3-2-3-1 – im „Multiversum von Juventus“ ist nun alles möglich.

Schmidt fordert Núñez-Ersatz

In Portugal hingegen macht sich Roger Schmidt Gedanken über seinen Kader. Seit dem Abgang von Darwin Núñez zum FC Liverpool fehlt dem deutschen Trainer bei Benfica Lissabon ein Stürmer mit hoher Geschwindigkeit und Explosivität. „Schmidt drängt auf einen Stürmer“, lautet die Schlagzeilen auf dem Cover der ‚Record‘. Im Testspiel gegen den FC Reading experimentierte der ehemalige Leverkusen-Coach mit Nachwuchshoffnung Diego Moreira im Sturmzentrum. Der erst 17-jährige Portugiese ist allerdings gelernter Flügelspieler und kam bislang hauptsächlich in der U23 und der Youth League zum Einsatz. Eher gesetzt ist daher Gonçalo Ramos. Bei einem Angebot über 40 Millionen Euro würde man dem portugiesischen U21-Nationalspieler jedoch keine Steine in den Weg legen. Fakt ist: Schmidt braucht unbedingt noch eine weitere Alternative für den Angriff, will man seinen hohen Ambitionen gerecht werden.